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Бурба назначен генеральным секретарем ФХБ. Завгородний должен вернуться в должность в апреле

21.02.2018 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший гендиректор минского «Динамо» Павел Бурба назначен на должность генерального секретаря ФХБ.

Отметим, что ранее генеральным секретарем работал Ярослав Завгородний. Как стало известно Tribuna.com, Завгородний ушел в отпуск по семейным причинам и вернется в федерацию в апреле.

Напомним, что на прошлой неделе ФХБ разослала в клубы письмо с постановлением исполкома об изменениях, которые коснутся чемпионата Беларуси в ближайших сезонах. Письмо было отправлено Павлом Бурбой и было подписано председателем федерации Семеном Шапиро.

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Бывший гендиректор минского «Динамо» Павел Бурба назначен на должность генерального секретаря ФХБ.

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