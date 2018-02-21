Бурба назначен генеральным секретарем ФХБ. Завгородний должен вернуться в должность в апреле

Бывший гендиректор минского «Динамо» Павел Бурба назначен на должность генерального секретаря ФХБ.

Отметим, что ранее генеральным секретарем работал Ярослав Завгородний. Как стало известно Tribuna.com, Завгородний ушел в отпуск по семейным причинам и вернется в федерацию в апреле.

Напомним, что на прошлой неделе ФХБ разослала в клубы письмо с постановлением исполкома об изменениях, которые коснутся чемпионата Беларуси в ближайших сезонах. Письмо было отправлено Павлом Бурбой и было подписано председателем федерации Семеном Шапиро.

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