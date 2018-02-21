Экстралига. «Неман» выиграл регулярный чемпионат

В очередном матче регулярного чемпионата экстралиги «Неман» обыграл «Гомель» (5:3).

Команда Сергея Пушкова обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.

В активе «Немана» 96 очков в 40 играх. У ближайших конкурентов – «Шахтера» и «Юности» по 85 очков.

«Неману» осталось провести 2 игры в «регулярке» – против «Шахтера» 24 февраля и против «Юности» 26 февраля.



