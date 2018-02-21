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Экстралига. «Неман» выиграл регулярный чемпионат

21.02.2018 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата экстралиги «Неман» обыграл «Гомель» (5:3).

Команда Сергея Пушкова обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.

В активе «Немана» 96 очков в 40 играх. У ближайших конкурентов – «Шахтера» и «Юности» по 85 очков.

«Неману» осталось провести 2 игры в «регулярке» – против «Шахтера» 24 февраля и против «Юности» 26 февраля.

Экстралига. «Неман» выиграл регулярный чемпионат

 
Теги: Гомель
 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата экстралиги «Неман» обыграл «Гомель» (5:3).

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