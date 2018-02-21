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Олег Хмыль: «Я против всех этих лимитов. Ну как так, человек с 5-6 лет занимается хоккеем, а его в 29 лет выгоняют?»
21.02.2018 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился мнением об изменениях в регламенте чемпионата Беларуси.
«Я против всех этих лимитов – и денежных, и возрастных, и на легионеров. Ну как так, человек с 5-6 лет занимается хоккеем, а его в 29 лет выгоняют? Хотя кому-то и стоит задуматься. Это не нормально. Если бы он в 29 или 30 уходил на пенсию…
К примеру, «Шахтер» – больше 20 человек старше 28 лет. Своей школы нет. Что им надо всю команду поменять?» – сказал Хмыль.
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Олег Хмыль: «Я против всех этих лимитов. Ну как так, человек с 5-6 лет занимается хоккеем, а его в 29 лет выгоняют?»
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился мнением об изменениях в регламенте чемпионата Беларуси.
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