Олег Хмыль: «Я против всех этих лимитов. Ну как так, человек с 5-6 лет занимается хоккеем, а его в 29 лет выгоняют?»

Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился мнением об изменениях в регламенте чемпионата Беларуси.

«Я против всех этих лимитов – и денежных, и возрастных, и на легионеров. Ну как так, человек с 5-6 лет занимается хоккеем, а его в 29 лет выгоняют? Хотя кому-то и стоит задуматься. Это не нормально. Если бы он в 29 или 30 уходил на пенсию…

К примеру, «Шахтер» – больше 20 человек старше 28 лет. Своей школы нет. Что им надо всю команду поменять?» – сказал Хмыль.