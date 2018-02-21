ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Хмыль: «Я против всех этих лимитов. Ну как так, человек с 5-6 лет занимается хоккеем, а его в 29 лет выгоняют?»

21.02.2018 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился мнением об изменениях в регламенте чемпионата Беларуси.

«Я против всех этих лимитов – и денежных, и возрастных, и на легионеров. Ну как так, человек с 5-6 лет занимается хоккеем, а его в 29 лет выгоняют? Хотя кому-то и стоит задуматься. Это не нормально. Если бы он в 29 или 30 уходил на пенсию…

К примеру, «Шахтер» – больше 20 человек старше 28 лет. Своей школы нет. Что им надо всю команду поменять?» – сказал Хмыль.

Для хоккеистов в Беларуси установят максимум и минимум по зарплате. Структура чемпионата изменится

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 156
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился мнением об изменениях в регламенте чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. «Неман» выиграл регулярный чемпионат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика