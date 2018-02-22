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Суперкубок Беларуси-2018. Началась продажа билетов на матч БАТЭ – «Динамо» Брест
22.02.2018 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Началась продажа билетов на матч за Суперкубок Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.
Игра состоится 10 марта в Минске на стадионе ФК «Минск». Начало матча в 16:30.
Стоимость билетов:
Секторы 1, 3, 4, 5, 6, 7 – 4 рубля.
Сектор 2 – 5 рублей.
На секторе 1 расположатся болельщики борисовского БАТЭ.
Секторы 4, 5, 6, 7 займут болельщики «Динамо-Брест». При этом билеты на секторы 5, 6, 7 будут реализовывать только в городе Брест.
Билеты на секторы: 1 (болельщики БАТЭ), 4 (болельщики «Динамо-Брест»), 2 и 3 можно приобрести во всех точках продажи компании Ticketpro, а также на сайте билетного оператора.
Арена, расположенная по улице Маяковского, вмещает около 3000 зрителей.
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Началась продажа билетов на матч за Суперкубок Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.
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