Кривко: справилась на своем этапе в борьбе с лидерами других команд

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После выступления в эстафете белорусская биатлонистка Ирина Кривко отметила, что справилась на своем втором этапе в борьбе с лидерами других команд, передает корреспондент БЕЛТА.

Представительнице Витебской школы удалось успешно провести вторую стрельбу в сложных погодных условиях и не отстать от итальянки Доротеи Вирер и словачки Анастасии Кузьминой.

"Перед второй стрельбой подул сильный ветер, лидеры задержались на стрельбище, я же старалась не торопиться. В итоге все получилось, хотя в скорости мне пока сложно тягаться с лидерами сезона. Благо Динара Алимбекова - молодчинка, выдержала третий этап", - отметила Ирина Кривко.-0-