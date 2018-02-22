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Кривко: справилась на своем этапе в борьбе с лидерами других команд

22.02.2018 15:37 — Новости Спорта | БелТА  
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22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После выступления в эстафете белорусская биатлонистка Ирина Кривко отметила, что справилась на своем втором этапе в борьбе с лидерами других команд, передает корреспондент БЕЛТА.

Представительнице Витебской школы удалось успешно провести вторую стрельбу в сложных погодных условиях и не отстать от итальянки Доротеи Вирер и словачки Анастасии Кузьминой.

"Перед второй стрельбой подул сильный ветер, лидеры задержались на стрельбище, я же старалась не торопиться. В итоге все получилось, хотя в скорости мне пока сложно тягаться с лидерами сезона. Благо Динара Алимбекова - молодчинка, выдержала третий этап", - отметила Ирина Кривко.-0-

 
 
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22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После выступления в эстафете белорусская биатлонистка Ирина Кривко отметила, что справилась на своем втором этапе в борьбе с...

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