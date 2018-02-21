Боровский назначен на пост тренера-методиста БАТЭ

Белорусский специалист Сергей Боровский продолжит карьеру в БАТЭ.

Боровский в должности тренера-методиста будет заниматься осуществлением связи между основной командой, дублем и клубной школой. Главной задачей станет гармоничный и поступательный переход игроков из детско-юношеского футбола и резервного состава в главную команду, отмечает пресс-служба «желто-синих».

Сергей Боровский родился 29 января 1956 года в Минске. Воспитанник столичной СДЮШОР-5 (первый тренер – Леонид Лапунов). Защитник. Выступал за минское «Динамо» (1973-87). Чемпион (1982) и бронзовый призер (1983) чемпионата СССР, финалист Кубка СССР (1987). Четырежды включался в список 33 лучших футболистов первенства страны. Мастер спорта международного класса. В составе сборной СССР провел 21 матч. Участник финального турнира чемпионата мира (1982).

Тренерскую деятельность начал в молодечненском «Металлурге», с которым в 1991 году стал чемпионом и обладателем Кубка БССР, выиграл Кубок миллионов среди КФК Советского Союза.

За пределами Беларуси возглавлял «Вентспилс» (Латвия, 1997-98), «Шериф» (Молдова, 1998-99), с которым завоевал Кубок страны-99, «Каунас» (Литва, 2003-04) – в 2003-м привел его к золоту чемпионата, запорожский «Металлург» (Украина, 2004), «Ветру» (Литва, 2005). Дважды руководил национальной сборной Беларуси (1994-96, 1999-2000), стоял у руля молодежной сборной Казахстана (2013).

В Беларуси руководил «Металлургом» (Молодечно, 1992-94), «Торпедо»-МАЗом (2002-03), «Белшиной» (2004), брестским «Динамо» (2006), СКВИЧом (2009-10, 2011-12), «Витебском» (2011), «Шахтером» (2014-15), который в 2014 году под его началом стал обладателем Кубка Беларуси и бронзовым призером чемпионата, минским «Динамо» (2016-17), с которым занял третье место в высшей лиге-2016.

Помимо работы главным тренером, Сергей Владимирович трудился в качестве тренера-консультанта жодинского «Торпедо» (май-июнь 2007-го, 2008), спортивного директора минского «Динамо» (июнь-декабрь 2007-го, январь-июль 2016-го).

Заслуженный тренер Беларуси. Окончил БГЭУ и БГУФК. Имеет тренерскую лицензию категории PRO.



