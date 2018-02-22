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Курнев формально возглавил «Минск». У Лухвича нет необходимой категории «Pro»
22.02.2018 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Владимир Курнев официально стал главным тренером «Минска».
Однако исполнять его обязанности будет Александр Лухвич, у которого нет необходимой для работы в высшей лиге категории «Pro».
Фактическое руководство командой ляжет будет лежать на плечах как раз Лухвича
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Белорусский специалист Владимир Курнев официально стал главным тренером «Минска».
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