Курнев формально возглавил «Минск». У Лухвича нет необходимой категории «Pro»

Белорусский специалист Владимир Курнев официально стал главным тренером «Минска».

Однако исполнять его обязанности будет Александр Лухвич, у которого нет необходимой для работы в высшей лиге категории «Pro».

Фактическое руководство командой ляжет будет лежать на плечах как раз Лухвича



