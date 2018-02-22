ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Юность» продает новый клубный автобус за 738 тыс долларов

22.02.2018 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минская «Юность» выставила на продажу новый клубный автобус Neoplan 2017 года выпуска стоимостью 738 тысяч долларов.

Объявление размещено на сайте av.by и на портале Минского городского центра недвижимости.

«Но прямо сейчас пробег «Неоплана Ситилайнера» составляет 0 километров. С этого места, разумеется, начинаются вопросы: зачем «Юности» автобус за 738 тысяч? Если он куплен в 2017 году, отчего не использовался и продается в начале 2018-го? Ответов у колонки «Приплыли» нет – зато есть ощущение, основанное на богатом жизненном опыте. Оно таково: где-то наверху, допустим, узнали, какое транспортное средство при скромной жизни смогло позволить себе Государственное учреждение ХК «Юность». А узнав – стукнули по столу. Мол, если не избавитесь от такого «кабриолета» в ближайшее время, будет себе дороже. И вот «Юность» пытается избавиться. Правда, «объява» висит уже полтора месяца, а толпы желающих пока нет. Никто не может себе позволить красный «дизель», – отмечает газета «Прессбол».

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3

 
 
Ссылка на источник 162
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская «Юность» выставила на продажу новый клубный автобус Neoplan 2017 года выпуска стоимостью 738 тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дарья Домрачева: «Я самая титулованная в истории биатлонистка? Ничего себе новость!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика