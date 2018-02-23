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Впервые в истории в чемпионате Беларуси сыграют 11 команд из Минска и Минской области
23.02.2018 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
В высшей лиге сезона-2018 11 из 16 клубов представляют Минск и Минскую область.
В Минске и Минской области располагаются: минское «Динамо», «Минск»,
5 клубов представляют областные центры страны:
Кроме того, не осталось ни одного клуба из районных центров, находящихся не в Минской области.
Добавим, что в случае, если
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В высшей лиге сезона-2018 11 из 16 клубов представляют Минск и Минскую область.
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