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Впервые в истории в чемпионате Беларуси сыграют 11 команд из Минска и Минской области

23.02.2018 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В высшей лиге сезона-2018 11 из 16 клубов представляют Минск и Минскую область.

В Минске и Минской области располагаются: минское «Динамо», «Минск», БАТЭ, «Городея», «Луч», «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» Солигорск», «Слуцк», «Крумкачы» и «Ислочь».

5 клубов представляют областные центры страны: «Динамо» Брест», «Неман» Гродно, «Витебск», «Днепр» Могилев, «Гомель».

Кроме того, не осталось ни одного клуба из районных центров, находящихся не в Минской области.

Добавим, что в случае, если «Крумкачы» не будут допущены к участию в высшей лиги, место клуба займет «Торпедо», которое также базируется в Минске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В высшей лиге сезона-2018 11 из 16 клубов представляют Минск и Минскую область.

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