Впервые в истории в чемпионате Беларуси сыграют 11 команд из Минска и Минской области

В высшей лиге сезона-2018 11 из 16 клубов представляют Минск и Минскую область.

В Минске и Минской области располагаются: минское «Динамо», «Минск», , «Городея», «Луч», «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ», Солигорск», «Слуцк», «Крумкачы» и «Ислочь».

5 клубов представляют областные центры страны: Брест», «Неман» Гродно, «Витебск», «Днепр» Могилев, .

Кроме того, не осталось ни одного клуба из районных центров, находящихся не в Минской области.

Добавим, что в случае, если не будут допущены к участию в высшей лиги, место клуба займет «Торпедо», которое также базируется в Минске.