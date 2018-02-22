Макась подписал контракт с минским «Динамо»

Сегодня контракт с минским «Динамо» подписал нападающий Александр Макась.

Макась является воспитанником МТЗ-РИПО, за который выступал на протяжении сезонов 2009-2011. Следующим клубом стал столичный «Минск», в составе которого нападающий в сезоне 2012/13 выиграл Кубок Беларуси.

За «горожан» Макась выступал до 2016 года, после чего заключил контракт с «Атырау».

Минувший сезон Макась провел в рядах жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Всего в чемпионате Беларуси Александр Макась провел 124 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.



