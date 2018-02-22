ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макась подписал контракт с минским «Динамо»

23.02.2018 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня контракт с минским «Динамо» подписал нападающий Александр Макась.

Макась является воспитанником МТЗ-РИПО, за который выступал на протяжении сезонов 2009-2011. Следующим клубом стал столичный «Минск», в составе которого нападающий в сезоне 2012/13 выиграл Кубок Беларуси.

За «горожан» Макась выступал до 2016 года, после чего заключил контракт с «Атырау».

Минувший сезон Макась провел в рядах жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Всего в чемпионате Беларуси Александр Макась провел 124 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.

Макась подписал контракт с минским «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня контракт с минским «Динамо» подписал нападающий Александр Макась.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Торпедо-БелАЗ» арендовал Олехновича у «Шахтера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика