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Макась подписал контракт с минским «Динамо»
23.02.2018 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня контракт с минским «Динамо» подписал нападающий Александр Макась.
Макась является воспитанником МТЗ-РИПО, за который выступал на протяжении сезонов 2009-2011. Следующим клубом стал столичный «Минск», в составе которого нападающий в сезоне 2012/13 выиграл Кубок Беларуси.
За «горожан» Макась выступал до 2016 года, после чего заключил контракт с «Атырау».
Минувший сезон Макась провел в рядах жодинского «Торпедо-БелАЗ».
Всего в чемпионате Беларуси Александр Макась провел 124 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.
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Сегодня контракт с минским «Динамо» подписал нападающий Александр Макась.
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