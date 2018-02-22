ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финальный этап "Снежного снайпера" из-за погодных условий перенесен

23.02.2018 13:24 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Финальный этап "Снежного снайпера" из-за погодных условий перенесен
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", который должен был пройти 24-25 февраля, перенесен на более поздний срок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Перенос соревнований, которые пройдут на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", связан с погодными условиями. Информация о новых сроках проведения финала "Снежного снайпера" будет сообщена позднее.

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба. С момента своего рождения в 2007 году соревнования заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Только в первом "Снежном снайпере" на старты вышли более 200 тыс. ребят со всех уголков Беларуси. В состязаниях участвуют юные любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Юные спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (15-16 лет). Сначала они выходят на старты на школьных, районных и областных этапах "Снежного снайпера", а самые меткие и быстрые борются за награды в республиканском финале.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", который должен был пройти 24-25...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-министр спорта Беларуси Григоров: «Не думаю, что Шамко лично в этом криминале с Дворцом спорта замешан»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика