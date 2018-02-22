За договорные матчи белорусские клубы будут наказаны штрафом в 5000 базовых величин и снятием 15 очков

Состоялось очередное заседание исполкома АБФФ. На нем утвердили повестку дня очередной конференции АБФФ, которая состоится 14 марта.

В ходе заседания были также рассмотрены ходатайства футбольных клубов о неприменении к ним отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2018 год. Новичкам элитного дивизиона футбольным клубам «Луч» и «Смолевичи» разрешено начать сезон с меньшим количеством молодежных команд. Удовлетворены ходатайства футбольных клубов «Луч», «Смолевичи», «Торпедо-Минск», «Ислочь» (за исключением Дмитрия Макара), «Орша», «Локомотив», касающиеся допуска к работе тренеров и других сотрудников клуба, не имеющих необходимой лицензии. Кроме того, футбольным клубам «ЮАС», «Чисть» и «Локомотив» дано дополнительное время для вступления в члены АБФФ.

Кроме того, были внесены изменения в регламент по маркетингу и коммуникациям, дисциплинарный кодекс и регламент по статусу и переходам футболистов.

Более подробную информацию об этом сообщил «Прессбол».

За умышленное предоставление клубом недостоверной информации, а также использование поддельных документов (полученных с нарушением закона) грядет снятие не менее чем 5 очков и лишение завоеванных наград либо перевод клуба в дивизион рангом ниже, а также штраф до 1000 базовых величин.

В статье 98 «Коррупция» увеличили с 1 года до 2 лет верхнюю границу дисквалификации за передачу вознаграждения либо оказание услуги за совершение действий либо воздержание от них. А если самая коррупция совершена официальным лицом клуба и направлена против спортивной честности соревнований, то последует снятие с клуба не менее чем 15 очков либо его перевод в дивизион рангом ниже, а также штраф до 1000 базовых величин.

Изменения внесли в статью 99 «Организация договорных матчей». За ее попытку физические лица будут наказываться штрафом до 500 базовых величин и дисквалификацией до 2 лет, юридические — штрафом до 5000 базовых величин и снятием с клуба 10 очков. За организацию «договорняка» с физических лиц взыщут до 500 базовых величин и дисквалифицируют на срок до 5 лет, с юридических — 5000 базовых величин в придачу к снятию с клуба 15 очков, его возможному исключению из соревнований и переводу в дивизион рангом ниже.

Напомним, накануне сезона-2017 АБФФ снял 7 очков с «Ислочи» за организацию сотрудниками клуба договорного матча против брестского «Динамо» (2:4) в апреле 2016 года.