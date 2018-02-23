Жуковский продлил контракт с «Ислочью»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский продлил контракт с клубом. Кроме того, новые соглашения подписали старший тренер Павел Плют, тренер вратарей Андрей Ашихмин, начальник команды Николай Борсуков, а также Андрей Мисюк и Валерий Цыганенко. В медицинском штабе «Ислочи» будут работать врач Сергей Пачковский и массажист Сергей Абирало.

Напомним, Жуковский работает в «Ислочи» с 2010 года. Таким образом, нынешний сезон станет для него девятым на тренерском мостике «волков». В 2010 году «Ислочь» выступала в чемпионате Минской области, в 2015 году вышла в высшую лигу.

Напомним, перед стартом минувшего сезона с «Ислочи» сняли 7 очков за организацию договорного матча, однако команда сумела сохранить место в высшей лиге.

Добавим, что о сроках нового соглашения информации нет.