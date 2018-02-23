Стадион «Динамо» откроется 22 июня матчем сборной Беларуси, балканских стран и стран Персидского залива
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Минский стадион «Динамо» откроется после реконструкции 22 июня 2018 года. На нем пройдет легкоатлетический матч сборной Беларуси, балканских стран и стран Персидского залива. Об этом сообщает
со ссылкой на председателя БФЛА Вадима Девятовского. БЕЛТА
«Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией легкоатлетических федераций балканских стран, серьезное намерение к этому матчу проявляют страны Персидского залива, идут переговоры со сборной Польши, может быть, присоединится еще какая-нибудь сильная сборная. Мы надеемся, что к нам приедут настоящие звезды мировой легкой атлетики. Уверен, что соберется полный стадион», – сказал Девятовский.
Напомним, ранее срок реконструкции стадиона был продлен до 1 июня 2018 года. Добавим, что работы на сооружении ведутся с декабря 2012 года.
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Минский стадион «Динамо» откроется после реконструкции 22 июня 2018 года.
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