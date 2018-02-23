И.О министра спорта Дурнов: «Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию 1 июня»

Минский стадион «Динамо» официально откроется после реконструкции 21 июня текущего года, сообщил исполняющий обязанности министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов на пресс-конференции 23 февраля.

«Стадион откроется ровно за год до начала II Европейских игр. Строители уверяют, что все идет по графику и арена будет сдана в эксплуатацию 1 июня. После этого останется еще 20 дней, чтобы протестировать все системы и работу всех служб», — сказал Дурнов.

По его словам, масштабной шоу-программы в рамках открытия не будет. «Больше официоз, поскольку уже на следующий день состоится матчевая встреча легкоатлетов Беларуси и балканских стран», — сказал Дурнов.

Напомним, в декабре 2012 года стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию, которую планировалось завершить к 2014 году, однако из-за несогласованности деталей проекта основные работы начались лишь весной 2015 году. Срок их окончания перенесли на декабрь минувшего года, позже его продлили до 1 июня 2018 года.

Отметим, что 22 июня на стадионе пройдет легкоатлетический матч сборной Беларуси, балканских стран и стран Персидского залива.