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Квалификация ЧМ-2019. Беларусь примет Испанию
23.02.2018 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках квалификации ЧМ-2019 мужская сборная Беларуси примет Испанию
ЧМ-2019
Квалификация
Первый круг
Группа A
Беларусь – Испания
19:30. Минск, Дворец спорта. Прямая трансляция – Беларусь 5
Черногория – Словения
22:00.
Примечание. Время начала матчей – белорусское.
Положение команд в группе А: Испания – 2 игры (4 очка), Черногория – 2 (3), Словения – 2 (3), Беларусь – 2 (2).
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В рамках квалификации ЧМ-2019 мужская сборная Беларуси примет Испанию ЧМ-2019 Квалификация Первый круг Группа A Беларусь – Испания 19:30.
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