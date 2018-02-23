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Квалификация ЧМ-2019. Беларусь примет Испанию

23.02.2018 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках квалификации ЧМ-2019 мужская сборная Беларуси примет Испанию

ЧМ-2019

Квалификация

Первый круг

Группа A 

Беларусь – Испания 

19:30. Минск, Дворец спорта. Прямая трансляция – Беларусь 5

Черногория  – Словения 

22:00.

Примечание. Время начала матчей – белорусское.

Положение команд в группе А: Испания – 2 игры (4 очка), Черногория – 2 (3), Словения – 2 (3), Беларусь – 2 (2).

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках квалификации ЧМ-2019 мужская сборная Беларуси примет Испанию ЧМ-2019 Квалификация Первый круг Группа A Беларусь – Испания 19:30.

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