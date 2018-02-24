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Лига чемпионов. БГК принимает «ПСЖ»

24.02.2018 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

Группа B

БГК имени Мешкова Беларусь – ПСЖ Франция

24 февраля, 19.30. Брест, ДС «Виктория

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Киль Германия – Виве Кельце Польша

24 февраля, 19.30.

Целе Словения – Ольборг Дания

24 февраля, 21.30.

Положение команд: ПСЖ – 22 очка (12 матчей), «Веспрем» – 15 (12), «Фленсбург» – 15 (12), Киль – 15 (12), «Виве» – 11 (12), БГК имени Мешкова – 8 (12), «Ольборг» – 5 (12), «Целе» – 5 (12).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Лига чемпионов. БГК принимает «ПСЖ»

 
Теги: Брест
 
 
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Лига чемпионов Группа B БГК имени Мешкова Беларусь – ПСЖ Франция 24 февраля, 19.30.

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