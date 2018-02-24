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Лига чемпионов. БГК принимает «ПСЖ»
24.02.2018 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа B
БГК имени Мешкова Беларусь – ПСЖ Франция
24 февраля, 19.30. Брест, ДС «Виктория
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Киль Германия – Виве Кельце Польша
24 февраля, 19.30.
Целе Словения – Ольборг Дания
24 февраля, 21.30.
Положение команд: ПСЖ – 22 очка (12 матчей), «Веспрем» – 15 (12), «Фленсбург» – 15 (12), Киль – 15 (12), «Виве» – 11 (12), БГК имени Мешкова – 8 (12), «Ольборг» – 5 (12), «Целе» – 5 (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига чемпионов Группа B БГК имени Мешкова Беларусь – ПСЖ Франция 24 февраля, 19.30.
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