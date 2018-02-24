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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против могилевского «Днепра», «Шахтер» – «Кубань» и другие матчи
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Товарищеские матчи
Шахтер Солигорск – Кубань Россия (Д2)
24 февраля, 11.00
Волна Пинск – Слоним-2017
24 февраля, 11.15
Городея – ЮАС-Житковичи
24 февраля, 12.30
Неман дубль – Гранит
24 февраля, 13.00
Минск – Днепр Смоленск Россия (Д3)
24 февраля, 13.00
Витебск – Полтава Украина (Д2)
24 февраля, 15.00
Неман – Луч
24 февраля, 15.30
Динамо Минск – Днепр Могилев
24 февраля, 15.30
Славия Мозырь – Барановичи
24 февраля, 16.00
Крумкачы – Лида
24 февраля, 16.00
Слуцк – Анжи Россия
24 февраля, 16.00
Теги
: Витебск
, Минск
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
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