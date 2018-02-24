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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против могилевского «Днепра», «Шахтер» – «Кубань» и другие матчи

24.02.2018 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Товарищеские матчи

Шахтер Солигорск – Кубань Россия (Д2)

24 февраля, 11.00

Волна Пинск – Слоним-2017

24 февраля, 11.15

Городея – ЮАС-Житковичи

24 февраля, 12.30

Неман дубль – Гранит

24 февраля, 13.00

Минск – Днепр Смоленск Россия (Д3)

24 февраля, 13.00

Витебск – Полтава Украина (Д2)

24 февраля, 15.00

Неман – Луч

24 февраля, 15.30

Динамо Минск – Днепр Могилев

24 февраля, 15.30

Славия Мозырь – Барановичи

24 февраля, 16.00

Крумкачы – Лида

24 февраля, 16.00

Слуцк – Анжи Россия

24 февраля, 16.00

Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против могилевского «Днепра», «Шахтер» – «Кубань» и другие матчи

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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