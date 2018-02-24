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БГК – ПСЖ. На матче состоялся аншлаг
24.02.2018 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Бресте проходит матч групповой стадии Лиги чемпионов БГК имени Мешкова – ПСЖ.
На игру проданы все билеты. Таким образом, встреча проходит при аншлаге.
Как сообщили Tribuna.com в БГК, это абсолютный рекорд продаж в регулярном сезоне Лиге чемпионов за всю историю клуба.
Напомним, Дворец спорта «Виктория», в котором проходит матч, вмещает 3740 зрителей. После первого тайма БГК ведет 19:13.
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В Бресте проходит матч групповой стадии Лиги чемпионов БГК имени Мешкова – ПСЖ.
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