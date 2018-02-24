БГК – ПСЖ. На матче состоялся аншлаг

В Бресте проходит матч групповой стадии Лиги чемпионов БГК имени Мешкова – ПСЖ.

На игру проданы все билеты. Таким образом, встреча проходит при аншлаге.

Как сообщили Tribuna.com в БГК, это абсолютный рекорд продаж в регулярном сезоне Лиге чемпионов за всю историю клуба.

Напомним, Дворец спорта «Виктория», в котором проходит матч, вмещает 3740 зрителей. После первого тайма БГК ведет 19:13.





Фото – БГК имени Мешкова