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БГК – ПСЖ. На матче состоялся аншлаг

24.02.2018 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Бресте проходит матч групповой стадии Лиги чемпионов  БГК имени Мешкова – ПСЖ.

На игру проданы все билеты. Таким образом, встреча проходит при аншлаге.

Как сообщили Tribuna.com в БГК, это абсолютный рекорд продаж в регулярном сезоне Лиге чемпионов за всю историю клуба.

Напомним, Дворец спорта «Виктория», в котором проходит матч, вмещает 3740 зрителей. После первого тайма БГК ведет 19:13. 

БГК – ПСЖ. На матче состоялся аншлаг

Фото – БГК имени Мешкова

 

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте проходит матч групповой стадии Лиги чемпионов БГК имени Мешкова – ПСЖ.

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