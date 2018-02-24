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Определились три пары плей-офф экстралиги

24.02.2018 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершились очередные матчи экстралиги. «Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» (4:1), «Гомель» – «Металлург» (2:0), «Шахтер» по буллитам обыграл «Неман» (3:2). Таким образом, за тур до конца регулярного чемпионата определились три пары плей-офф.

«Юность» (2) – «Лида» (7)

«Шахтер» (3) – «Металлург» (6)

«Гомель» (4) – «Динамо-Молодечно» (5)

Еще одна пара  определится в заключительном туре. Соперником «Немана» (1) станет «Химик» либо «U-20». У обеих команд по 57 очков. 25 февраля «Химик» сыграет с «Витебском», «U-20» – с «Могилевом».

 

 

Определились три пары плей-офф экстралиги

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Завершились очередные матчи экстралиги.

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