Определились три пары плей-офф экстралиги

Завершились очередные матчи экстралиги. «Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» (4:1), «Гомель» – «Металлург» (2:0), «Шахтер» по буллитам обыграл «Неман» (3:2). Таким образом, за тур до конца регулярного чемпионата определились три пары плей-офф.

«Юность» (2) – «Лида» (7)

«Шахтер» (3) – «Металлург» (6)

«Гомель» (4) – «Динамо-Молодечно» (5)

Еще одна пара определится в заключительном туре. Соперником «Немана» (1) станет «Химик» либо «U-20». У обеих команд по 57 очков. 25 февраля «Химик» сыграет с «Витебском», «U-20» – с «Могилевом».



