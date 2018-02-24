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Определились три пары плей-офф экстралиги
24.02.2018 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершились очередные матчи экстралиги. «Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» (4:1), «Гомель» – «Металлург» (2:0), «Шахтер» по буллитам обыграл «Неман» (3:2). Таким образом, за тур до конца регулярного чемпионата определились три пары плей-офф.
«Юность» (2) – «Лида» (7)
«Шахтер» (3) – «Металлург» (6)
«Гомель» (4) – «Динамо-Молодечно» (5)
Еще одна пара определится в заключительном туре. Соперником «Немана» (1) станет «Химик» либо «U-20». У обеих команд по 57 очков. 25 февраля «Химик» сыграет с «Витебском», «U-20» – с «Могилевом».
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Завершились очередные матчи экстралиги.
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