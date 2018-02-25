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Новому партнеру «Крумкачоў» отошел 50,1% уставного капитала клуба, у Шунто осталось 49,9%

25.02.2018 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский рассказал, что клубу отказали в выдаче мячей.

– Мы пытались получить поддержку от государства. В этом году дело сдвинулось с мертвой точки. Это произошло благодаря нашим болельщикам, составившим коллективное письмо, которое собрало порядка 400 подписей. На него  получен ответ из Администрации президента и Администрации Минского района. Недавно нам сообщили, что на ближайшей сессии Совета депутатов наш вопрос будет рассмотрен. Сейчас готовим план развития клуба. Параллельно с этим велась работа по поиску партнеров. Практически на самом флажке Денис нашел компаньона.

– Можете назвать его имя?

– В воскресенье-понедельник он приедет в Беларусь. Рассчитываем, что они вместе с Денисом встретятся с руководством федерации и обсудят перспективы развития клуба. Думаю, эта встреча ответит на многие вопросы.

Клубу удалось привлечь иностранного партнера. Это говорит о том, что у «Крумкачоў» есть определенное имя, которое интересно, в том числе, за рубежом. О нас делали репортажи издания, начиная от американско Washington Post до немецкой Bild.

– Так что за человек или компания начали сотрудничать с «Крумкачами»?

– В ближайшее время определимся, когда и как его представить. Обязательно соберем пресс-конференцию. Скорее всего, сделаем это перед кубковой игрой с «Неманом».

– Новый учредитель «Крумкачоў» получил контрольный пакет акций клуба?

– Он вошел в состав учредителей. Партнеру отошел 50,1% уставного капитала клуба, у Дениса Шунто осталось 49,9%, – рассказал Майоровский.

Владислав Майоровский: «Федерация видит в нас дохлую лошадь, которую легче пристрелить, потому что она мучается»

 
 
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Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский рассказал, что клубу отказали в выдаче мячей.

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Владислав Майоровский: «Крумкачам» отказали в выдаче мячей, которые получили другие клубы»
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