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Экстралига. «Химик» и Беларусь U-20 играют за попадание в плей-офф

25.02.2018 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся матчи последнего тура во второй шестерке экстралиги. На попадание в плей-офф претендуют «Химик» и Беларусь U-20. Отметим, что «Химик» и «U-20» имеют одинаковое количество очков, однако новополочане опережают «молодежку» по дополнительным показателям.

Команда, которая займет 2-е место во второй шестерке, в первом раунде плей-офф сыграет с «Неманом».

Экстралига

Этап проигравших

Химик – Витебск
Дата проведения
25 февраля, 17.00, «Sports and Culture Palace»
Онлайн матча Видео
Могилев – Беларусь U-20
Дата проведения
25 февраля, 17.00, «Mogilev Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео
Лида – Брест
Дата проведения
25 февраля, 17.00, «Lida Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео

Положение команд

Экстралига. «Химик» и Беларусь U-20 играют за попадание в плей-офф

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня состоятся матчи последнего тура во второй шестерке экстралиги.

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