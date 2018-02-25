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Экстралига. «Химик» и Беларусь U-20 играют за попадание в плей-офф
25.02.2018 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся матчи последнего тура во второй шестерке экстралиги. На попадание в плей-офф претендуют «Химик» и Беларусь U-20. Отметим, что «Химик» и «U-20» имеют одинаковое количество очков, однако новополочане опережают «молодежку» по дополнительным показателям.
Команда, которая займет 2-е место во второй шестерке, в первом раунде плей-офф сыграет с «Неманом».
Экстралига
Этап проигравших
Положение команд
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Сегодня состоятся матчи последнего тура во второй шестерке экстралиги.
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