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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Мольде», «Ислочь» играет с «Атырау»

25.02.2018 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 25 февраля в товарищеских матчах брестское «Динамо» сыграет с норвежским «Мольде», а «Ислочь» встретится с казахстанским «Атырау».

Динамо Брест – Мольде Норвегия, Д1

25 февраля, 20:00

Ислочь – Атырау Казахстан, Д1

25 февраля, 21:00

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу, 25 февраля в товарищеских матчах брестское «Динамо» сыграет с норвежским «Мольде», а «Ислочь» встретится с казахстанским «Атырау».

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