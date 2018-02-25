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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Мольде», «Ислочь» играет с «Атырау»
25.02.2018 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 25 февраля в товарищеских матчах брестское «Динамо» сыграет с норвежским «Мольде», а «Ислочь» встретится с казахстанским «Атырау».
Динамо Брест – Мольде Норвегия, Д1
25 февраля, 20:00
Ислочь – Атырау Казахстан, Д1
25 февраля, 21:00
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В субботу, 25 февраля в товарищеских матчах брестское «Динамо» сыграет с норвежским «Мольде», а «Ислочь» встретится с казахстанским «Атырау».
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