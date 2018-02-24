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Александр Мешков: «Еще одной мечтой стало меньше – идем за следующей»

25.02.2018 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Учредитель БГК имени Мешкова Александр Мешков поделился эмоциями после победы его команды над «ПСЖ» (29:28) в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. 

«Еще одной мечтой стало меньше. Была мечта – она сбылась, идем за следующей. На самом деле мы заявили большие цели для команды, поэтому побеждать всех. Поэтому все это естественно. К этим победам мы просто должны привыкнуть. Сегодня была команда. Команда и зал были единым целом, сегодня был первый аншлаг в этом сезоне: люди стояли в проходах и сидели на ступеньках. Поздравляю Брест, поздравляю гандбольную столицу Беларуси с великолепной победой», – сказал Мешков

 
Теги: Брест
 
 
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Учредитель БГК имени Мешкова Александр Мешков поделился эмоциями после победы его команды над «ПСЖ» (29:28) в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.

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