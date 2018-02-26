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Стало известно время начала матчей 1/4 финала Кубка Беларуси

26.02.2018 00:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В распоряжении Tribuna.com оказалась информация о времени начала матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. 

Кубок Беларуси

1/4 финала

Первые матчи

11 марта (воскресенье)

«Крумкачы» – «Неман» – 14.00

«Шахтер» – «Днепр» – 16.00

14 марта (среда) 

«Ислочь» – БАТЭ – 18.30

«Динамо-Брест» – «Слуцк» – 20.30

Ответные матчи

17 марта (суббота)

«Неман» – «Крумкачы» – 14.00

«Днепр» – «Шахтер» – 17.00

18 марта (воскресенье) 

«Слуцк» – «Динамо-Брест» – 14.00

БАТЭ – «Ислочь» – 17.00

Жеребьевка полуфинала пройдет в Доме футбола 19 марта и начнется в 12:00. Первые матчи 1/2 финала состоятся 18 апреля (среда), вторые – 2 мая (среда). Финал пройдет 19 мая (суббота) на могилевском стадионе «Спартак». 

 
Теги: Брест
 
 
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В распоряжении Tribuna.com оказалась информация о времени начала матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу.

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