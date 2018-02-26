|
Стало известно время начала матчей 1/4 финала Кубка Беларуси
26.02.2018 00:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В распоряжении Tribuna.com оказалась информация о времени начала матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу.
Кубок Беларуси
1/4 финала
Первые матчи
11 марта (воскресенье)
«Крумкачы» – «Неман» – 14.00
«Шахтер» – «Днепр» – 16.00
14 марта (среда)
«Ислочь» – БАТЭ – 18.30
«Динамо-Брест» – «Слуцк» – 20.30
Ответные матчи
17 марта (суббота)
«Неман» – «Крумкачы» – 14.00
«Днепр» – «Шахтер» – 17.00
18 марта (воскресенье)
«Слуцк» – «Динамо-Брест» – 14.00
БАТЭ – «Ислочь» – 17.00
Жеребьевка полуфинала пройдет в Доме футбола 19 марта и начнется в 12:00. Первые матчи 1/2 финала состоятся 18 апреля (среда), вторые – 2 мая (среда). Финал пройдет 19 мая (суббота) на могилевском стадионе «Спартак».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В распоряжении Tribuna.com оказалась информация о времени начала матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии