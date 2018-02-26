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В 1-м туре чемпионата Беларуси-2018 БАТЭ примет «Смолевичи», «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо»

26.02.2018 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018.

Чемпионат Беларуси-2018

1-й тур (30-31 марта, 1 апреля)

Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ

Ислочь – Крумкачы

Городея – Днепр

Гомель – Слуцк

Неман – Витебск

Шахтер – Динамо Брест

Луч – Минск

БАТЭ – Смолевичи

2-й тур (6-8 апреля)

Торпедо-БелАЗ – Смолевичи

Минск – БАТЭ

Динамо Брест – Луч

Витебск – Шахтер

Слук – Неман

Днепр  - Гомель

Крумкачы – Городея

Динамо Минск – Ислочь

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018.

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