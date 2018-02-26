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В 1-м туре чемпионата Беларуси-2018 БАТЭ примет «Смолевичи», «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо»
26.02.2018 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018.
Чемпионат Беларуси-2018
1-й тур (30-31 марта, 1 апреля)
Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ
Ислочь – Крумкачы
Городея – Днепр
Гомель – Слуцк
Неман – Витебск
Шахтер – Динамо Брест
Луч – Минск
БАТЭ – Смолевичи
2-й тур (6-8 апреля)
Торпедо-БелАЗ – Смолевичи
Минск – БАТЭ
Динамо Брест – Луч
Витебск – Шахтер
Слук – Неман
Днепр - Гомель
Крумкачы – Городея
Динамо Минск – Ислочь
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018.
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