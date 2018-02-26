Артем Соловей и Артем Гуренко подписали контракты с минским «Динамо»

Полузащитники Артем Гуренко и Артем Соловей подписали контракты с минским «Динамо».

С 2015 года Соловей выступал за «Витебск» в прошлом году провел 26 игр в чемпионате, забил 4 мяча.

Артем Гуренко прошлый сезон начинал в литовской «Судуве», летом перешел в «Слуцк». В чемпионате Беларуси-2017 провел 10 матчей, забил 1 мяч.

Хорватский защитник Яков Медич покинул расположение минчан.