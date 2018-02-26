ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артем Соловей и Артем Гуренко подписали контракты с минским «Динамо»

26.02.2018 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитники Артем Гуренко и Артем Соловей подписали контракты с минским «Динамо».

С 2015 года Соловей выступал за «Витебск» в прошлом году провел 26 игр в чемпионате, забил 4 мяча.

Артем Гуренко прошлый сезон начинал в литовской «Судуве», летом перешел в «Слуцк». В чемпионате Беларуси-2017 провел 10 матчей, забил 1 мяч.

Хорватский защитник Яков Медич покинул расположение минчан.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 135
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитники Артем Гуренко и Артем Соловей подписали контракты с минским «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В 1-м туре чемпионата Беларуси-2018 БАТЭ примет «Смолевичи», «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика