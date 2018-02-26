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Календарь чемпионата Беларуси

26.02.2018 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018

Календарь чемпионата Беларуси

ПЕРВЫЙ КРУГ

1-й тур (30-31 марта, 1 апреля)

Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ

Ислочь – Крумкачы

Городея – Днепр

Гомель – Слуцк

Неман – Витебск

Шахтер – Динамо Брест

Луч – Минск

БАТЭ – Смолевичи

2-й тур (6-8 апреля)

Торпедо-БелАЗ – Смолевичи

Минск – БАТЭ

Динамо Брест – Луч

Витебск – Шахтер

Слуцк – Неман

Днепр  – Гомель

Крумкачы – Городея

Динамо Минск – Ислочь

3-й тур (13-15 апреля)

Ислочь – Торпедо-БелАЗ

Городея – Динамо Минск

Гомель – Крумкачы

Неман – Днепр

Шахтер – Слуцк

Луч – Витебск

БАТЭ – Динамо Брест

Смолевичи – Минск

4-й тур (21-23 апреля)

Торпедо-БелАЗ – Минск

Динамо Брест – Смолевичи

Витебск – БАТЭ

Слуцк – Луч

Днепр – Шахтер

Крумкачы – Неман

Динамо Минск – Гомель

Ислочь – Городея

5-й тур (27-29 апреля)

Городея – Торпедо-БелАЗ

Гомель – Ислочь

Неман – Динамо Минск

Шахтер – Крумкачы

Луч – Днепр

БАТЭ – Слуцк

Смолевичи – Витебск

Минск – Динамо Брест

6-й тур (5-7 мая)

Торпедо-БелАЗ – ДинамоБрест

Витебск – Минск

Слуцк – Смолевичи

Днепр – БАТЭ

Крумкачы – Луч

Динамо Минск – Шахтер

Ислочь – Неман

Городея – Гомель

7-й тур (11-14 мая)

Гомель – Торпедо-БелАЗ

Неман – Городея

Шахтер – Ислочь

Луч – Динамо Минск

БАТЭ – Крумкачы

Смолевичи – Днепр

Минск – Слуцк

Динамо Брест – Витебск

8-й тур (20-22 мая)

Торпедо-БелАЗ – Витебск

Слуцк – Динамо Брест

Днепр – Минск

Крумкачы – Смолевичи

Динамо Минск – БАТЭ

Ислочь – Луч

Городея – Шахтер

Гомель – Неман

9-й тур (27-29 мая)

Неман – Торпедо-БелАЗ

Шахтер – Гомель

Луч – Городея

БАТЭ – Ислочь

Смолевичи – Динамо Минск

Минск – Крумкачы

Динамо Брест – Днепр

Витебск – Слуцк

10-й тур (1-3 июня)

Торпедо-БелАЗ – Слуцк

Днепр – Витебск

Крумкачы – Динамо Брест

Динамо Минск – Минск

Ислочь – Смолевичи

Городея – БАТЭ

Гомель – Луч

Неман – Шахтер

11-й тур (11-13 июня)

Шахтер – Торпедо-БелАЗ

Луч – Неман

БАТЭ – Гомель

Смолевичи – Городея

Минск – Ислочь

Динамо Брест – Динамо Минск

Витебск – Крумкачы

Слуцк – Днепр

12-й тур (16-18 июня)

Торпедо-БелАЗ – Днепр

Крумкачы – Слуцк

Динамо Минск – Витебск

Ислочь – Динамо Брест

Городея – Минск

Гомель – Смолевичи

Неман – БАТЭ

Шахтер – Луч

13-й тур (22-25 июня)

Луч – Торпедо-БелАЗ

БАТЭ – Шахтер

Смолевичи – Неман

Минск – Гомель

Динамо Брест – Городея

Витебск – Ислочь

Слуцк – Динамо Минск

Днепр – Крумкачы

14-й тур (29 июня – 1 июля)

Торпедо-БелАЗ – Крумкачы

Динамо Минск – Днепр

Ислочь – Слуцк

Городея – Витебск

Гомель – Динамо Брест

Неман – Минск

Шахтер – Смолевичи

Луч – БАТЭ

15-й тур (6-9 июля)

БАТЭ – Торпедо-БелАЗ

Смолевичи – Луч

Минск – Шахтер

Динамо Брест – Неман

Витебск – Гомель

Слуцк – Городея

Днепр – Ислочь

Крумкачы – Динамо Минск

ВТОРОЙ КРУГ

16-й тур (13-15 июля)

Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск

Крумкачы – Ислочь

Днепр – Городея

Слуцк – Гомель

Витебск – Неман

Динамо Брест – Шахтер

Минск – Луч

Смолевичи – БАТЭ

17-й тур (20-23 июля)

Смолевичи – Торпедо-БелАЗ

БАТЭ – Минск

Луч – Динамо Брест

Шахтер – Витебск

Неман – Слуцк

Гомель – Днепр

Городея – Крумкачы

Ислочь – Динамо Минск

18-й тур (17-20 августа)

Торпедо-БелАЗ – Ислочь

Динамо Минск – Городея

Крумкачы – Гомель

Днепр – Неман

Слуцк – Шахтер

Витебск – Луч

Динамо Брест – БАТЭ

Минск – Смолевичи

19-й тур (24-27 августа)

Минск – Торпедо-БелАЗ

Смолевичи – Динамо Брест

БАТЭ – Витебск

Луч – Слуцк

Шахтер – Днепр

Неман – Крумкачы

Гомель – Динамо Минск

Городея – Ислочь

20-й тур (31 августа – 2 сентября)

Торпедо-БелАЗ – Городея

Ислочь – Гомель

Динамо Минск – Неман

Крумкачы – Шахтер

Днепр – Луч

Слуцк – БАТЭ

Витебск – Смолевичи

Динамо Брест – Минск

21-й тур (14-17 сентября)

ДинамоБрест – Торпедо-БелАЗ

Минск – Витебск

Смолевичи – Слуцк

БАТЭ – Днепр

Луч – Крумкачы

Шахтер – Динамо Минск

Неман – Ислочь

Гомель – Городея

22-й тур (21-23 сентября)

Торпедо-БелАЗ – Гомель

Городея – Неман

Ислочь – Шахтер

Динамо Минск – Луч

Крумкачы – БАТЭ

Днепр – Смолевичи

Слуцк – Минск

Витебск – Динамо Брест

23-й тур (29 сентября – 1 октября)

Витебск – Торпедо-БелАЗ

Динамо Брест – Слуцк

Минск – Днепр

Смолевичи – Крумкачы

БАТЭ – Динамо Минск

Луч – Ислочь

Шахтер – Городея

Неман – Гомель

24-й тур (5-7 октября)

Торпедо-БелАЗ – Неман

Гомель – Шахтер

Городея – Луч

Ислочь – БАТЭ

Динамо Минск – Смолевичи

Крумкачы – Минск

Днепр – Динамо Брест

Слуцк – Витебск

25-й тур (19-22 октября)

Слуцк – Торпедо-БелАЗ

Витебск – Днепр

Динамо Брест

Минск – Динамо Минск

Смолевичи – Ислочь

БАТЭ – Городея

Луч – Гомель

Шахтер – Неман

26-й тур (26-28 октября)

Торпедо-БелАЗ – Шахтер

Неман – Луч

Гомель – БАТЭ

Городея – Смолевичи

Ислочь – Минск

Динамо Минск – Динамо Брест

Крумкачы – Витебск

Днепр – Слуцк

27-й тур (3-5 ноября)

Днепр – Торпедо-БелАЗ

Слуцк – Крумкачы

Витебск – Динамо Минск

Динамо Брест – Ислочь

Минск – Городея

Смолевичи – Гомель

БАТЭ – Неман

Луч – Шахтер

28-й тур (9-11 ноября)

Торпедо-БелАЗ – Луч

Шахтер – БАТЭ

Неман – Смолевичи

Гомель – Минск

Городея – Динамо Брест

Ислочь – Витебск

Динамо Минск – Слуцк

Крумкачы – Днепр

29-й тур (24 ноября)

Крумкачы – Торпедо-БелАЗ –

Днепр – Динамо Минск –

Слуцк – Ислочь –

Витебск – Городея

Динамо Брест – Гомель

Минск – Неман

Смолевичи – Шахтер

БАТЭ – Луч

30-й тур (2 декабря)

Торпедо-БелАЗ – БАТЭ

Луч – Смолевичи

Шахтер – Минск

Неман – Динамо Брест

Гомель – Витебск

Городея – Слуцк

Ислочь – Днепр

Динамо Минск – Крумкачы

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018 Календарь чемпионата Беларуси Первый круг 1-й тур (30-31 марта, 1 апреля) Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ Ислочь –...

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