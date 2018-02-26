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Календарь чемпионата Беларуси
26.02.2018 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018
Календарь чемпионата Беларуси
ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур (30-31 марта, 1 апреля)
Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ
Ислочь – Крумкачы
Городея – Днепр
Гомель – Слуцк
Неман – Витебск
Шахтер – Динамо Брест
Луч – Минск
БАТЭ – Смолевичи
2-й тур (6-8 апреля)
Торпедо-БелАЗ – Смолевичи
Минск – БАТЭ
Динамо Брест – Луч
Витебск – Шахтер
Слуцк – Неман
Днепр – Гомель
Крумкачы – Городея
Динамо Минск – Ислочь
3-й тур (13-15 апреля)
Ислочь – Торпедо-БелАЗ
Городея – Динамо Минск
Гомель – Крумкачы
Неман – Днепр
Шахтер – Слуцк
Луч – Витебск
БАТЭ – Динамо Брест
Смолевичи – Минск
4-й тур (21-23 апреля)
Торпедо-БелАЗ – Минск
Динамо Брест – Смолевичи
Витебск – БАТЭ
Слуцк – Луч
Днепр – Шахтер
Крумкачы – Неман
Динамо Минск – Гомель
Ислочь – Городея
5-й тур (27-29 апреля)
Городея – Торпедо-БелАЗ
Гомель – Ислочь
Неман – Динамо Минск
Шахтер – Крумкачы
Луч – Днепр
БАТЭ – Слуцк
Смолевичи – Витебск
Минск – Динамо Брест
6-й тур (5-7 мая)
Торпедо-БелАЗ – ДинамоБрест
Витебск – Минск
Слуцк – Смолевичи
Днепр – БАТЭ
Крумкачы – Луч
Динамо Минск – Шахтер
Ислочь – Неман
Городея – Гомель
7-й тур (11-14 мая)
Гомель – Торпедо-БелАЗ
Неман – Городея
Шахтер – Ислочь
Луч – Динамо Минск
БАТЭ – Крумкачы
Смолевичи – Днепр
Минск – Слуцк
Динамо Брест – Витебск
8-й тур (20-22 мая)
Торпедо-БелАЗ – Витебск
Слуцк – Динамо Брест
Днепр – Минск
Крумкачы – Смолевичи
Динамо Минск – БАТЭ
Ислочь – Луч
Городея – Шахтер
Гомель – Неман
9-й тур (27-29 мая)
Неман – Торпедо-БелАЗ
Шахтер – Гомель
Луч – Городея
БАТЭ – Ислочь
Смолевичи – Динамо Минск
Минск – Крумкачы
Динамо Брест – Днепр
Витебск – Слуцк
10-й тур (1-3 июня)
Торпедо-БелАЗ – Слуцк
Днепр – Витебск
Крумкачы – Динамо Брест
Динамо Минск – Минск
Ислочь – Смолевичи
Городея – БАТЭ
Гомель – Луч
Неман – Шахтер
11-й тур (11-13 июня)
Шахтер – Торпедо-БелАЗ
Луч – Неман
БАТЭ – Гомель
Смолевичи – Городея
Минск – Ислочь
Динамо Брест – Динамо Минск
Витебск – Крумкачы
Слуцк – Днепр
12-й тур (16-18 июня)
Торпедо-БелАЗ – Днепр
Крумкачы – Слуцк
Динамо Минск – Витебск
Ислочь – Динамо Брест
Городея – Минск
Гомель – Смолевичи
Неман – БАТЭ
Шахтер – Луч
13-й тур (22-25 июня)
Луч – Торпедо-БелАЗ
БАТЭ – Шахтер
Смолевичи – Неман
Минск – Гомель
Динамо Брест – Городея
Витебск – Ислочь
Слуцк – Динамо Минск
Днепр – Крумкачы
14-й тур (29 июня – 1 июля)
Торпедо-БелАЗ – Крумкачы
Динамо Минск – Днепр
Ислочь – Слуцк
Городея – Витебск
Гомель – Динамо Брест
Неман – Минск
Шахтер – Смолевичи
Луч – БАТЭ
15-й тур (6-9 июля)
БАТЭ – Торпедо-БелАЗ
Смолевичи – Луч
Минск – Шахтер
Динамо Брест – Неман
Витебск – Гомель
Слуцк – Городея
Днепр – Ислочь
Крумкачы – Динамо Минск
ВТОРОЙ КРУГ
16-й тур (13-15 июля)
Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск
Крумкачы – Ислочь
Днепр – Городея
Слуцк – Гомель
Витебск – Неман
Динамо Брест – Шахтер
Минск – Луч
Смолевичи – БАТЭ
17-й тур (20-23 июля)
Смолевичи – Торпедо-БелАЗ
БАТЭ – Минск
Луч – Динамо Брест
Шахтер – Витебск
Неман – Слуцк
Гомель – Днепр
Городея – Крумкачы
Ислочь – Динамо Минск
18-й тур (17-20 августа)
Торпедо-БелАЗ – Ислочь
Динамо Минск – Городея
Крумкачы – Гомель
Днепр – Неман
Слуцк – Шахтер
Витебск – Луч
Динамо Брест – БАТЭ
Минск – Смолевичи
19-й тур (24-27 августа)
Минск – Торпедо-БелАЗ
Смолевичи – Динамо Брест
БАТЭ – Витебск
Луч – Слуцк
Шахтер – Днепр
Неман – Крумкачы
Гомель – Динамо Минск
Городея – Ислочь
20-й тур (31 августа – 2 сентября)
Торпедо-БелАЗ – Городея
Ислочь – Гомель
Динамо Минск – Неман
Крумкачы – Шахтер
Днепр – Луч
Слуцк – БАТЭ
Витебск – Смолевичи
Динамо Брест – Минск
21-й тур (14-17 сентября)
ДинамоБрест – Торпедо-БелАЗ
Минск – Витебск
Смолевичи – Слуцк
БАТЭ – Днепр
Луч – Крумкачы
Шахтер – Динамо Минск
Неман – Ислочь
Гомель – Городея
22-й тур (21-23 сентября)
Торпедо-БелАЗ – Гомель
Городея – Неман
Ислочь – Шахтер
Динамо Минск – Луч
Крумкачы – БАТЭ
Днепр – Смолевичи
Слуцк – Минск
Витебск – Динамо Брест
23-й тур (29 сентября – 1 октября)
Витебск – Торпедо-БелАЗ
Динамо Брест – Слуцк
Минск – Днепр
Смолевичи – Крумкачы
БАТЭ – Динамо Минск
Луч – Ислочь
Шахтер – Городея
Неман – Гомель
24-й тур (5-7 октября)
Торпедо-БелАЗ – Неман
Гомель – Шахтер
Городея – Луч
Ислочь – БАТЭ
Динамо Минск – Смолевичи
Крумкачы – Минск
Днепр – Динамо Брест
Слуцк – Витебск
25-й тур (19-22 октября)
Слуцк – Торпедо-БелАЗ
Витебск – Днепр
Динамо Брест
Минск – Динамо Минск
Смолевичи – Ислочь
БАТЭ – Городея
Луч – Гомель
Шахтер – Неман
26-й тур (26-28 октября)
Торпедо-БелАЗ – Шахтер
Неман – Луч
Гомель – БАТЭ
Городея – Смолевичи
Ислочь – Минск
Динамо Минск – Динамо Брест
Крумкачы – Витебск
Днепр – Слуцк
27-й тур (3-5 ноября)
Днепр – Торпедо-БелАЗ
Слуцк – Крумкачы
Витебск – Динамо Минск
Динамо Брест – Ислочь
Минск – Городея
Смолевичи – Гомель
БАТЭ – Неман
Луч – Шахтер
28-й тур (9-11 ноября)
Торпедо-БелАЗ – Луч
Шахтер – БАТЭ
Неман – Смолевичи
Гомель – Минск
Городея – Динамо Брест
Ислочь – Витебск
Динамо Минск – Слуцк
Крумкачы – Днепр
29-й тур (24 ноября)
Крумкачы – Торпедо-БелАЗ –
Днепр – Динамо Минск –
Слуцк – Ислочь –
Витебск – Городея
Динамо Брест – Гомель
Минск – Неман
Смолевичи – Шахтер
БАТЭ – Луч
30-й тур (2 декабря)
Торпедо-БелАЗ – БАТЭ
Луч – Смолевичи
Шахтер – Минск
Неман – Динамо Брест
Гомель – Витебск
Городея – Слуцк
Ислочь – Днепр
Динамо Минск – Крумкачы
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Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2018 Календарь чемпионата Беларуси Первый круг 1-й тур (30-31 марта, 1 апреля) Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ Ислочь –...
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