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Светлана Журова: «Мы надеемся на моральную и политическую поддержку России со стороны белорусов как хозяев Евроигр»
26.02.2018 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка 2006 года, российская конькобежка Светлана Журова выразила надежду на моральную и политическую поддержку России со стороны белорусов на вторых Европейских играх в Минске.
- В 2019 году в Минске будут проведены Вторые Европейские игры. Как вы думаете, в каком статусе будет выступать на них российская сборная команда, поскольку эти игры также проходят под эгидой МОК?
– В данном случае контроль со стороны МОК весьма условен. Поэтому я не думаю, что российская сборная на этих играх будет дискриминирована. К тому же мы надеемся на моральную и политическую поддержку белорусов как хозяев Европейских игр. Так что уверена — все будет нормально», — сказала Журова.
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Светлана Журова: «Мы надеемся на моральную и политическую поддержку России со стороны белорусов как хозяев Евроигр»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка 2006 года, российская конькобежка Светлана Журова выразила...
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