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Йонас Энрот: «Олимпиада в Сочи понравилась больше, чем в Пхенчхане»

26.02.2018 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер минского «Динамо» и сборной Швеции Йонас Энрот поделился впечатлениями от ОИ-2018.

- Как впечатления от Олимпиады?

– Это прекрасный опыт. Нахождение там дает много позитива. Правда, было бы гораздо лучше, если бы мы одолели немцев в четвертьфинале. Тем не менее, Игры останутся хорошим воспоминанием на всю жизнь.

- Многие атлеты говорят, что четыре года назад в Сочи атмосфера была куда более праздничной.

– Ну да. Если вы спросите меня, я тоже скажу, что в Сочи понравилось больше. Однако и в Пхенчхане все равно довелось увидеть много интересного.

- Удалось прочувствовать местную культуру?

– Не сильно, но удалось. Мне показалось, что она похожа на американскую или близкую к ней. Вообще Южная Корея очень приятная страна — комфортная для жизни.

- Какие сувениры привез оттуда?

– Я многого не смог найти – выбор был не особо велик. Сходил в сувенирный магазин на территории Олимпийской деревни, однако он оказался так себе. Поэтому привез лишь майку для племянницы, кофе», – сказал Энрот.

 
 
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Голкипер минского «Динамо» и сборной Швеции Йонас Энрот поделился впечатлениями от ОИ-2018.

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