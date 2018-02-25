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Йонас Энрот: «Олимпиада в Сочи понравилась больше, чем в Пхенчхане»
26.02.2018 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер минского
- Как впечатления от Олимпиады?
– Это прекрасный опыт. Нахождение там дает много позитива. Правда, было бы гораздо лучше, если бы мы одолели немцев в четвертьфинале. Тем не менее, Игры останутся хорошим воспоминанием на всю жизнь.
- Многие атлеты говорят, что четыре года назад в Сочи атмосфера была куда более праздничной.
– Ну да. Если вы спросите меня, я тоже скажу, что в Сочи понравилось больше. Однако и в
- Удалось прочувствовать местную культуру?
– Не сильно, но удалось. Мне показалось, что она похожа на американскую или близкую к ней. Вообще Южная Корея очень приятная страна — комфортная для жизни.
- Какие сувениры привез оттуда?
– Я многого не смог найти – выбор был не особо велик. Сходил в сувенирный магазин на территории Олимпийской деревни, однако он оказался так себе. Поэтому привез лишь майку для племянницы, кофе», – сказал Энрот.
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Голкипер минского «Динамо» и сборной Швеции Йонас Энрот поделился впечатлениями от ОИ-2018.
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