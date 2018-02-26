|
Минское «Динамо» проведет спарринги против «Шерифа», «Гелиоса», киевского «Арсенала» и московского «Торпедо» на сборе в Турции
26.02.2018 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
26 февраля минское «Динамо» транзитом через Анталию и Стамбул отправилось в Белек (Турция), где проведет третий межсезонный сбор (второй зарубежный), который продлится до 12 марта.
В составе команды 23 футболиста.
Вратари: Андрей Горбунов, Сергей Игнатович, Никита Лазовский.
Защитники: Роман Бегунов, Нино Галович, Максим Жавнерчик, Юрий Остроух, Александр Сачивко, Крум Стоянов, Максим Швецов, Александр Чиж.
Полузащитники: Артем Быков, Артем Гуренко, Никита Капленко, Егор Лапун, Урош Николич, Александр Нойок, Артем Соловей, Сейду Яхая.
Нападающие: Филипп Иванов, Антон Сарока, Владимир Хващинский, Александр Макась.
На сборе «Динамо» проведет четыре спарринга: 1 марта – против «Гелиоса» (Д2 Украина), 4 марта – с «Арсеналом» (Д2, Украина), 8 марта – против «Шерифа» (Д1, Молдова) и 11 марта – с московским «Торпедо» (Д3, Россия).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» проведет спарринги против «Шерифа», «Гелиоса», киевского «Арсенала» и московского «Торпедо» на сборе в Турции
26 февраля минское «Динамо» транзитом через Анталию и Стамбул отправилось в Белек (Турция), где проведет третий межсезонный сбор (второй зарубежный), который...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии