Минское «Динамо» проведет спарринги против «Шерифа», «Гелиоса», киевского «Арсенала» и московского «Торпедо» на сборе в Турции

26 февраля минское «Динамо» транзитом через Анталию и Стамбул отправилось в Белек (Турция), где проведет третий межсезонный сбор (второй зарубежный), который продлится до 12 марта.

В составе команды 23 футболиста.

Вратари: Андрей Горбунов, Сергей Игнатович, Никита Лазовский.

Защитники: Роман Бегунов, Нино Галович, Максим Жавнерчик, Юрий Остроух, Александр Сачивко, Крум Стоянов, Максим Швецов, Александр Чиж.

Полузащитники: Артем Быков, Артем Гуренко, Никита Капленко, Егор Лапун, Урош Николич, Александр Нойок, Артем Соловей, Сейду Яхая.

Нападающие: Филипп Иванов, Антон Сарока, Владимир Хващинский, Александр Макась.

На сборе «Динамо» проведет четыре спарринга: 1 марта – против «Гелиоса» (Д2 Украина), 4 марта – с «Арсеналом» (Д2, Украина), 8 марта – против «Шерифа» (Д1, Молдова) и 11 марта – с московским «Торпедо» (Д3, Россия).