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Болельщики брестского «Динамо» выкупили все билеты на Суперкубок на три своих сектора из четырех
26.02.2018 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики брестского «Динамо» выкупили все билеты по предоставленным им квотам на матч Суперкубка против БАТЭ. Сообщается, что билетов на 5, 6 и 7 секторы стадиона ФК «Минск» уже нет. Еще есть в продаже «квитки» на сектор 4, который также займут брестские болельщики, однако они реализуются только на сайте и в точках продаж оператора «Тикетпро».
Напомним, матч БАТЭ – «Динамо-Брест» состоится 10 марта в Минске на стадионе ФК «Минск» и начнется в 16:30.
Отметим, что реализация билетов на Суперкубок началась 22 февраля.
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Болельщики брестского «Динамо» выкупили все билеты по предоставленным им квотам на матч Суперкубка против БАТЭ.
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