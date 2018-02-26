Болельщики брестского «Динамо» выкупили все билеты на Суперкубок на три своих сектора из четырех

Болельщики брестского «Динамо» выкупили все билеты по предоставленным им квотам на матч Суперкубка против БАТЭ. Сообщается, что билетов на 5, 6 и 7 секторы стадиона ФК «Минск» уже нет. Еще есть в продаже «квитки» на сектор 4, который также займут брестские болельщики, однако они реализуются только на сайте и в точках продаж оператора «Тикетпро».

Напомним, матч БАТЭ – «Динамо-Брест» состоится 10 марта в Минске на стадионе ФК «Минск» и начнется в 16:30.

Отметим, что реализация билетов на Суперкубок началась 22 февраля.

Примерно в 17:30 в фан-шопе проданы последние два билета на Суперкубок. Секторы 5, 6 и 7 раскуплены.



На тикетпро ещё можно купить билеты на сектор 4, где тоже будут брестские болельщики. pic.twitter.com/njvMZk9Z6X — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 26 февраля 2018 г.