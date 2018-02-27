Глава Federbet: «Сборная Беларуси сыграла матч с фиксированным результатом против Армении»

Глава компании Federbet, которая занимается выявлением договорных матчей, Франческо Баранка рассказал о подозрительном матче сборной Беларуси против Армении.

– В Беларуси нет отдельного закона о договорных матчах, но там возбуждаются уголовные дела в отношении организаторов странных поединков. Недавно федерация дисквалифицировала более 20 участников грязного процесса. То есть просто нужно желание?

– В Беларуси проблем не меньше. Если вы говорите о последних показательных делах, то это матчи, которые происходили 4 года назад. Таким образом они хотят отвлечь внимание от того, что национальная сборная страны сыграла матч с фиксированным результатом против Армении.

Такими делами занимается главная команда Беларуси, и я убежден в этом на 100 процентов. Недавно «Гомель» сыграл товарищеский матч с «Уралом». Первый тайм побеждал 1: 0, а затем проиграл 2:5. По сравнению с этим матчем, история с игрой «Ильичевца» и «Горняка» – детская игрушка. Я знаю, что есть определенная связь между организаторами этих матчей в Украине и Беларуси, – сказал Баранка.

Отметим, что Беларусь играла с Арменией дважды за последнее время – в ноябре 2017-го (1:4), и в марте 2016-го (0:0).