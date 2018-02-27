Игорь Брикун перешел в «Юность»

Голкипер сборной Беларуси Игорь Брикун продолжит карьеру в команде «Юности».

Контракт хоккеиста рассчитан до конца этого сезона.

31-летний вратарь уже выступал в столичном клубе: в сезоне 2004/05 за «Юниор», а летом прошлого года — за основную команду на «Кубке Минска».

Большая часть карьеры Брикуна прошла в чемпионате Беларуси. Он начинал карьеру в фарме клуба из родного Новополоцка, после были «Гомель» и «Неман». Хоккеист важды становился чемпионом страны. Кроме того, выступал в ВХЛ за «Сарыарку».

Брикун выступал за юниорскую и молодежную сборные Беларуси на чемпионате мира, В рядах национальной команды был участником двух чемпионатов мира в 2009 и 2015 годах. В нынешнем сезоне также вызывался в сборную Беларуси на товарищеские матчи. В экстралиге Брикун входит в тройку лучших по проценту отраженных бросков и коэффициента надежности.