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Игорь Брикун перешел в «Юность»

27.02.2018 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер сборной Беларуси Игорь Брикун продолжит карьеру в команде «Юности».

Контракт хоккеиста рассчитан до конца этого сезона.

31-летний вратарь уже выступал в столичном клубе: в сезоне 2004/05 за «Юниор», а летом прошлого года — за основную команду на «Кубке Минска».

Большая часть карьеры Брикуна прошла в чемпионате Беларуси. Он начинал карьеру в фарме клуба из родного Новополоцка, после были «Гомель» и «Неман». Хоккеист важды становился чемпионом страны. Кроме того, выступал в ВХЛ за «Сарыарку».

Брикун выступал за юниорскую и молодежную сборные Беларуси на чемпионате мира, В рядах национальной команды  был участником двух чемпионатов мира в 2009 и 2015 годах. В нынешнем сезоне также вызывался в сборную Беларуси на товарищеские матчи. В экстралиге Брикун входит в тройку лучших по проценту отраженных бросков и коэффициента надежности.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Голкипер сборной Беларуси Игорь Брикун продолжит карьеру в команде «Юности».

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