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Игорь Брикун перешел в «Юность»
27.02.2018 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер сборной Беларуси Игорь Брикун продолжит карьеру в команде «Юности».
Контракт хоккеиста рассчитан до конца этого сезона.
31-летний вратарь уже выступал в столичном клубе: в сезоне 2004/05 за «Юниор», а летом прошлого года — за основную команду на «Кубке Минска».
Большая часть карьеры Брикуна прошла в чемпионате Беларуси. Он начинал карьеру в фарме клуба из родного Новополоцка, после были «Гомель» и «Неман». Хоккеист важды становился чемпионом страны. Кроме того, выступал в ВХЛ за «Сарыарку».
Брикун выступал за юниорскую и молодежную сборные Беларуси на чемпионате мира, В рядах национальной команды был участником двух чемпионатов мира в 2009 и 2015 годах. В нынешнем сезоне также вызывался в сборную Беларуси на товарищеские матчи. В экстралиге Брикун входит в тройку лучших по проценту отраженных бросков и коэффициента надежности.
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Голкипер сборной Беларуси Игорь Брикун продолжит карьеру в команде «Юности».
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