﻿ Средняя посещаемость минского «Динамо» в сезоне КХЛ составила 11738 человек. 21.by
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Средняя посещаемость минского «Динамо» в сезоне КХЛ составила 11738 человек

27.02.2018 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Согласно официальному протоколу, заключительный домашний матч минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ против рижских одноклубников посетил 12581 зритель. Напомним, «Минск-Арена» вмещает более 15 тысяч человек.

Таким образом, средняя посещаемость столичного клуба в сезоне составила 11738 человек. Посмотреть посещаемость отдельных матчей можно здесь.

Напомним, «Динамо» не попало в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. 1 марта «зубры» проведут выездную встречу со «Слованом» и завершат сезон.

Сравнить динамику посещаемости минского «Динамо» от сезона к сезону можно в материале Tribuna.com.

«Зубры» давно лишились шансов на плей-офф. А что у них с посещаемостью?

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно официальному протоколу, заключительный домашний матч минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ против рижских одноклубников посетил 12581 зритель.

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