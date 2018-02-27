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Средняя посещаемость минского «Динамо» в сезоне КХЛ составила 11738 человек
27.02.2018 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Согласно официальному протоколу, заключительный домашний матч минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ против рижских одноклубников посетил 12581 зритель. Напомним, «Минск-Арена» вмещает более 15 тысяч человек.
Таким образом, средняя посещаемость столичного клуба в сезоне составила 11738 человек. Посмотреть посещаемость отдельных матчей можно
Напомним, «Динамо» не попало в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. 1 марта «зубры» проведут выездную встречу со «Слованом» и завершат сезон.
Сравнить динамику посещаемости минского «Динамо» от сезона к сезону можно в материале Tribuna.com.
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Согласно официальному протоколу, заключительный домашний матч минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ против рижских одноклубников посетил 12581 зритель.
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