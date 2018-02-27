Горди Дуайер: «Мы хотели завершить сезон на домашней арене достойно и нам это удалось»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над рижскими одноклубниками (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Спасибо за поздравления. Это был очень длинный и тяжелый месяц без игр. Мы переживали за начало встречи и нам было сложно нащупать игру в начале первого периода. Возможно, начало было немного нервным. Миша Карнаухов тоже нервничал, что стало следствием двух пропущенных шайб. Миша заслужил остаться в рамке ворот и команда его поддержала.

Во втором и третьем периоде мы смогли заиграть по-настоящему: забили пять шайб. Нас сегодня здорово поддерживали и мотивировали болельщики. Мы довольны сегодняшней победой.

Хочу отметить профессионализм Марка-Андре Граньяни и Куинтона Хаудена, которые приехали на эмоциях от завоеванной медали перед самим началом матча. Это показало их профессионализм – они смогли выйти на игру и показать все на что способны. В сегодняшней победе велика их заслуга.

Спасибо болельщикам. Будем готовится к предстоящей игре в Братиславе.

– Какие слова нашли перед игрой? Сложно ли было мотивировать перед встречей, которая ничего не решает с турнирной точки зрения?

– Я думаю, что не совсем верно говорить о какой-то мотивации, а важно говорить о подготовке к игре. Я очень доволен, что все игроки подошли к матчу с профессиональной точки. Перед игрой мы много фокусировали внимание на игре в большинстве, которое у Риги довольно сильное. Мы хотели завершить сезон на домашней арене достойно и нам это удалось, – сказал Дуайер.

Минское «Динамо» собрало лишь один аншлаг. Но в сезоне посещаемость вышла средненькой, а не плохой