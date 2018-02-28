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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Русенборга», «Минск» – «Городея» и другие матчи
28.02.2018 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Волна – Славия Мозырь
28 февраля, 11.30
Гомель – Белшина
28 февраля, 14.00
Минск – Городея
28 февраля, 13.00
Неман – Лида
28 февраля, 16.00
Днепр Могилев – Локомотив Гомель
28 февраля, 17.00
Торпедо-БелАЗ – Мура 05 Словения (Д2)
28 февраля, 17.00
Динамо Брест – Русенборг Норвегия
28 февраля, 20.00
Слоним-2017 – Барановичи
28 февраля.
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
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