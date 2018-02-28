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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Русенборга», «Минск» – «Городея» и другие матчи

28.02.2018 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Волна – Славия Мозырь

28 февраля, 11.30

Гомель – Белшина

28 февраля, 14.00

Минск – Городея

28 февраля, 13.00

Неман – Лида

28 февраля, 16.00

Днепр Могилев – Локомотив Гомель

28 февраля, 17.00

Торпедо-БелАЗ – Мура 05 Словения (Д2)

28 февраля, 17.00

Динамо Брест – Русенборг Норвегия

28 февраля, 20.00

Слоним-2017 – Барановичи

28 февраля.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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