ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвестор «Крумкачоў»: «Моя роль связана с административным и финансовым управлением. Комплектованием команды будет заниматься Шунто»

28.02.2018 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Инвестор «Крумкачоў» Ваге Мартиросян сообщил, что клуб в скором времени погасит все долги.

– Так, значит, покупка «Крумкачоў» — это реализация детской мечты?

– Нет, клуб рассматриваю именно в аспекте бизнеса. Если все правильно организовать, то это очень выгодное мероприятие. Моя роль в жизни клуба будет связана с административным и финансовым управлением. Комплектованием команды будет заниматься Денис Петрович.

Все было хорошо, пока не возник вопрос с лицензированием. Ждем решение апелляционного комитета АБФФ на наш протест в связи с отказом принять документы. Высказывать свое мнение по поводу ситуации не буду. Мы готовим официальное заявление, в котором будут представлены наши комментарии и доводы.

– У клуба ведь еще остались долги?

– В финансовых отчетах федерация футбола видит все как есть. Долги погашаются. Надеемся, что вопросы с апелляцией, а также с допуском нашей заявки на лицензию все же решатся положительно.

– В какие сроки реально избавиться от долгов?

– В максимально короткие.

– Можете ли вы представить пессимистичный сценарий, когда федерация не выдает лицензию «Крумкачам»?

– Нет. Такой вариант даже не рассматриваем. При этом я не считаю, что федерация видит в нас «дохлую лошадь». Нет, она делает свое дело. Отношение к нам такое же, как и к другим клубам.

– Вы ведь не живете с Беларуси, верно?

– Нет, бываю здесь наездами. Сейчас впервые, когда я приехал в Минск на неделю, чтобы включиться в работу. Но я собираюсь переехать в белорусскую столицу. Причина — «Крумкачы», – заявил Мартиросян.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестор «Крумкачоў» Ваге Мартиросян сообщил, что клуб в скором времени погасит все долги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Армянский бизнесмен Вага Мартиросян стал инвестором «Крумкачоў». Бюджет на 2018 год – 600 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика