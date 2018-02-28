Инвестор «Крумкачоў»: «Моя роль связана с административным и финансовым управлением. Комплектованием команды будет заниматься Шунто»

Инвестор «Крумкачоў» Ваге Мартиросян сообщил, что клуб в скором времени погасит все долги.

– Так, значит, покупка «Крумкачоў» — это реализация детской мечты?

– Нет, клуб рассматриваю именно в аспекте бизнеса. Если все правильно организовать, то это очень выгодное мероприятие. Моя роль в жизни клуба будет связана с административным и финансовым управлением. Комплектованием команды будет заниматься Денис Петрович.

Все было хорошо, пока не возник вопрос с лицензированием. Ждем решение апелляционного комитета АБФФ на наш протест в связи с отказом принять документы. Высказывать свое мнение по поводу ситуации не буду. Мы готовим официальное заявление, в котором будут представлены наши комментарии и доводы.

– У клуба ведь еще остались долги?

– В финансовых отчетах федерация футбола видит все как есть. Долги погашаются. Надеемся, что вопросы с апелляцией, а также с допуском нашей заявки на лицензию все же решатся положительно.

– В какие сроки реально избавиться от долгов?

– В максимально короткие.

– Можете ли вы представить пессимистичный сценарий, когда федерация не выдает лицензию «Крумкачам»?

– Нет. Такой вариант даже не рассматриваем. При этом я не считаю, что федерация видит в нас «дохлую лошадь». Нет, она делает свое дело. Отношение к нам такое же, как и к другим клубам.

– Вы ведь не живете с Беларуси, верно?

– Нет, бываю здесь наездами. Сейчас впервые, когда я приехал в Минск на неделю, чтобы включиться в работу. Но я собираюсь переехать в белорусскую столицу. Причина — «Крумкачы», – заявил Мартиросян.