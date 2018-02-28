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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.

"Все результаты проверок наших спортсменов показали их чистоту. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий", - сказал Шамиль Тарпищев.

Решение приостановить членство Олимпийского комитета России в МОК было принято в декабре 2017 года на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR) и выступали под олимпийским флагом.

Перед закрытием Олимпиады в Пхенчхане МОК 25 февраля отказался снимать с ОКР дисквалификацию. На параде спортсменов российская делегация прошла под олимпийским флагом.-0-