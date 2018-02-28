ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

28.02.2018 16:01 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Фото ТАСС

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.

"Все результаты проверок наших спортсменов показали их чистоту. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий", - сказал Шамиль Тарпищев.

Решение приостановить членство Олимпийского комитета России в МОК было принято в декабре 2017 года на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR) и выступали под олимпийским флагом.

Перед закрытием Олимпиады в Пхенчхане МОК 25 февраля отказался снимать с ОКР дисквалификацию. На параде спортсменов российская делегация прошла под олимпийским флагом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 124
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщает РБК...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Р-Спорт»: МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика