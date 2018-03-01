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Трубило проходит просмотр в «Крумкачах»

01.03.2018 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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33-летний защитник Виталий Трубило проходит просмотр в «Крумкачах».

Футболист принимает участие в товарищеском матче против «Луча».

Предыдущим клубом Трубило был «Минск». В свое время защитник выступал за минское «Динамо», «Гомель», «Шахтер», пражскую «Славию» и другие команды.

Подробную статистику выступлений футболиста смотрите здесь.

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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33-летний защитник Виталий Трубило проходит просмотр в «Крумкачах».

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