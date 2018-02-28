Дмитрий Дудик: «Постараемся удивить хоккейный мир и пройти «Юность»

Главный тренер «Лиды» поделился ожиданиями от серии плей-офф против «Юности».

«Изначально нашей задачей было попасть в шестерку, что выполнить не удалось по ряду причин. Этих причин много, они комплексные, и, в принципе, были присущи «Лиде» всегда: это отсутствие каких-либо качественных хоккеистов с начала сборов летом. Потому что все более-менее достойные искали доли получше, и мы получили игроков, которые не подошли в топовые клубы, ближе к сентябрю.

Тем не менее, мы плотно шли, сентябрь закончили на пятом месте. И. в принципе, достойно боролись за шестерку. После была поставлена цель выйти в плей-офф с седьмого места. Мы выполнили ее досрочно. Лично для меня это была задача-минимум. Теперь промежуточная цель — впервые с «Лидой» выиграть матч в плей-офф. А максимальная цель, как ни фантастически звучит, победить сильную «Юность», причем четыре раза, и постараться удивить хоккейный мир, пройдя в следующий раунд», – сказал Дудик.

Напомним, первый матч в серии «Юность» и «Лида» проведут 1 марта в Минске. Начало в 19:00.