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Дмитрий Дудик: «Постараемся удивить хоккейный мир и пройти «Юность»

01.03.2018 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Лиды» Дмитрий Дудик поделился ожиданиями от серии плей-офф против «Юности». 

«Изначально нашей задачей было попасть в шестерку, что выполнить не удалось по ряду причин. Этих причин много, они комплексные, и, в принципе, были присущи «Лиде» всегда: это отсутствие каких-либо качественных хоккеистов с начала сборов летом. Потому что все более-менее достойные искали доли получше, и мы получили игроков, которые не подошли в топовые клубы, ближе к сентябрю.

Тем не менее, мы плотно шли, сентябрь закончили на пятом месте. И. в принципе, достойно боролись за шестерку. После была поставлена цель выйти в плей-офф с седьмого места. Мы выполнили ее досрочно. Лично для меня это была задача-минимум. Теперь промежуточная цель — впервые с «Лидой» выиграть матч в плей-офф. А максимальная цель, как ни фантастически звучит, победить сильную «Юность», причем четыре раза, и постараться удивить хоккейный мир, пройдя в следующий раунд», – сказал Дудик.

Напомним, первый матч в серии «Юность» и «Лида» проведут 1 марта в Минске. Начало в 19:00.  

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Лиды» Дмитрий Дудик поделился ожиданиями от серии плей-офф против «Юности».

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