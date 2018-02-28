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Tribuna.com ищет ведущих текстовых онлайн-трансляций
01.03.2018 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Редакция Tribuna.com ищет ведущих текстовых онлайн-трансляций футбольных матчей в Борисове, Гомеле, Минске, Могилеве, Новополоцке, Солигорске и других городах, где есть белорусский футбол.
Что надо делать: ходить на матчи чемпионата Беларуси по футболу и в текстовом виде рассказывать пользователям Tribuna.com о том, что происходит на поле, по окончании игры – посещать пресс-конференции и задавать тренерам вопросы. Несколько примеров онлайнов (
Опыт работы: приветствуется
Занятость: очень частичная (работа только в дни туров и еврокубков)
Требования:
– хорошее знание русского языка
– наличие техники (ноутбук, 3G-модем)
– готовность учиться
– позитивный взгляд на жизнь
– вера в белорусский футбол
Размер вознаграждения обсуждаем по результатам тестового задания.
Если вакансия вас заинтересовала и вы чувствуете в себе силы, присылайте резюме на почту by.editorial@tribuna.com с пометкой «Ведущий трансляций». Это вполне может быть началом чего-то большего.
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Редакция Tribuna.com ищет ведущих текстовых онлайн-трансляций футбольных матчей в Борисове, Гомеле, Минске, Могилеве, Новополоцке, Солигорске и других городах, где есть...
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