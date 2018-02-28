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Все билеты на Суперкубок проданы

01.03.2018 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В продаже больше не осталось билетов на матч за Суперкубок Беларуси-2018 БАТЭ – «Динамо-Брест». Игра пройдет 10 марта на стадионе ФК «Минск», который вмещает 3 тысячи зрителей. Начало в 16:30.

Напомним, ранее свою квоту выкупили болельщики «Динамо». 

Отметим, что реализация билетов началась 22 февраля. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В продаже больше не осталось билетов на матч за Суперкубок Беларуси-2018 БАТЭ – «Динамо-Брест».

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