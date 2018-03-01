Права на трансляцию Евроигр-2019 планируют продать 160 странам

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов рассказал о ходе подготовки к проведению Евроигр-2019.

«Чем меньше времени остается до начала Европейских игр, тем более интенсивной становится работа оргкомитета. Мы уже вышли на завершающую стадию подготовки, что предполагает более детальную проработку всех аспектов организации и проведения предстоящих стартов – от вопросов транспортного обеспечения и расписания соревнований до утверждения линий сувенирной продукции и организации телевизионного показа. К слову, мы планируем превзойти Европейские игры в Баку по количеству стран, транслирующих это событие, и передать права на показ в 160 стран», – сказал Котов.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.