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Права на трансляцию Евроигр-2019 планируют продать 160 странам
01.03.2018 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов рассказал о ходе подготовки к проведению Евроигр-2019.
«Чем меньше времени остается до начала Европейских игр, тем более интенсивной становится работа оргкомитета. Мы уже вышли на завершающую стадию подготовки, что предполагает более детальную проработку всех аспектов организации и проведения предстоящих стартов – от вопросов транспортного обеспечения и расписания соревнований до утверждения линий сувенирной продукции и организации телевизионного показа. К слову, мы планируем превзойти Европейские игры в Баку по количеству стран, транслирующих это событие, и передать права на показ в 160 стран», – сказал Котов.
Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.
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Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов рассказал о ходе подготовки к проведению Евроигр-2019.
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