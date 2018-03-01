ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Права на трансляцию Евроигр-2019 планируют продать 160 странам

01.03.2018 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов рассказал о ходе подготовки к проведению Евроигр-2019.

«Чем меньше времени остается до начала Европейских игр, тем более интенсивной становится работа оргкомитета. Мы уже вышли на завершающую стадию подготовки, что предполагает более детальную проработку всех аспектов организации и проведения предстоящих стартов – от вопросов транспортного обеспечения и расписания соревнований до утверждения линий сувенирной продукции и организации телевизионного показа. К слову, мы планируем превзойти Европейские игры в Баку по количеству стран, транслирующих это событие, и передать права на показ в 160 стран», – сказал Котов. 

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов рассказал о ходе подготовки к проведению Евроигр-2019.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Шахтер» начал реализацию сезонных абонементов. Цена – от 20 до 150 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика