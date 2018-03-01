Дмитрий Тамело: «У «Торпедо» есть история и фанаты, которые годами ходят на стадион нас поддерживать, некоторые уже даже вместе со своими детьми»

Полузащитник минского «Торпедо» Дмитрий Тамело поделился мнением о возможном выступлении команды в высшей лиге.

– Ещё в период выступления за «Энергетик-БГУ» вы говорили, что в «Крумкачах» очень много нефутбольных вещей. Что вы тогда имели в виду, если не секрет?

– Все знают, что мои отношения с этим клубом натянутые. Были матчи, когда на забитые мной голы, трибуны соперника реагировали нецензурными выражениями в мой адрес, который я воспринимал эмоционально и отвечал, скажем так, взаимностью. Говоря о нефутбольных вещах в «Крумкачах», я имел в виду чрезмерное вознесение клуба. Их руководство считало, что за короткий промежуток времени смогло сделать бренд белорусского футбола. Только на чем это все основано – непонятно. Все говорили, что на «Крумкачоў» ходит много людей. Но, я считаю, что это произошло не за счёт красивой игры команды, а благодаря хорошей работе сотрудников клуба с болельщиками. В этом клубе очень много всего наигранного.

– То, что сейчас происходит с «Крумкачамі» закономерно?

– Я раньше говорил, что футбол нельзя купить и преданных поклонников тоже. Время покажет, достоин ли этот клуб быть в белорусском футболе. Что касается «Торпедо», у нас есть история, есть фанаты, которые уже годами ходят на стадион нас поддерживать, некоторые уже даже вместе со своими детьми, – сказал Тамело.