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«Слован» – «Динамо» Минск. Энрот займет место воротах, Лингле заменит Степанова во втором звене

01.03.2018 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы на матч «Слован» – «Динамо–Минск». В воротах гостей вместо Михаила Карнаухова сыграет Йонас Энрот. Отсутствующего по медицинским показаниям Андрея Степанова во втором звене заменит Шарль Лингле. 

«Слован»: Штепанек (Седлачек); Серсен – Месарош (К), Ревай –Вьеденски – Геноуэй; Депре – Черны, Гарбатт – Бойчак – Лампер; Шварни – Бачик, Скалицки – Штястни – Слобода; Гецл – Садецки – Щербатов; Гедера.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) – Лисовец, Скилли – Хауден – Фонтэйн; Коробов (А) – Осипов, Павлович (К) – Ковыршин – Лингле; Шинкевич – Хенкель, Китаров – Волков – Дрозд; Карабань, Амброжейчик, Знахаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны стартовые составы на матч «Слован» – «Динамо–Минск».

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