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БАТЭ – «Динамо» Брест. В программе «Беларусь 5» отсутствует трансляция матча за Суперкубок Беларуси

02.03.2018 12:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, 10 марта пройдет матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».

Отметим, что на сегодняшний день прямая трансляция встречи отсутствует в программе передач «Беларусь 5».

На это время в сетке вещания спортивного канала значится прямая трансляция матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Матч БАТЭ – «Динамо» Брест отсутствует и в программе передач и других каналов холдинга БГТРК – «Беларусь 1» и «Беларусь 2».

Напомним, матч за Суперкубок Беларуси пройдет на стадионе ФК «Минск». Начало – в 16.30. Вчера стало известно, что все билеты на матч проданы. Стадион по улице Маяковского вмещает 3 тысячи зрителей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, 10 марта пройдет матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».

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