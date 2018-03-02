БАТЭ – «Динамо» Брест. В программе «Беларусь 5» отсутствует трансляция матча за Суперкубок Беларуси

Как сообщалось ранее, 10 марта пройдет матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».

Отметим, что на сегодняшний день прямая трансляция встречи отсутствует в программе передач «Беларусь 5».

На это время в сетке вещания спортивного канала значится прямая трансляция матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Матч БАТЭ – «Динамо» Брест отсутствует и в программе передач и других каналов холдинга БГТРК – «Беларусь 1» и «Беларусь 2».

Напомним, матч за Суперкубок Беларуси пройдет на стадионе ФК «Минск». Начало – в 16.30. Вчера стало известно, что все билеты на матч проданы . Стадион по улице Маяковского вмещает 3 тысячи зрителей.