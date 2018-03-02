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БАТЭ – «Динамо» Брест. В программе «Беларусь 5» отсутствует трансляция матча за Суперкубок Беларуси
02.03.2018 12:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, 10 марта пройдет матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».
Отметим, что на сегодняшний день прямая трансляция встречи отсутствует в программе передач «Беларусь 5».
На это время в сетке вещания спортивного канала значится прямая трансляция матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
Матч БАТЭ – «Динамо» Брест отсутствует и в программе передач и других каналов холдинга БГТРК – «Беларусь 1» и «Беларусь 2».
Напомним, матч за Суперкубок Беларуси пройдет на стадионе ФК «Минск». Начало – в 16.30. Вчера стало известно, что все билеты на матч
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Как сообщалось ранее, 10 марта пройдет матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».
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