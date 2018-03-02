ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд дал Чижу и Япринцеву месяц на примирение

02.03.2018 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу, 2 марта, суд Центрального района Минска приостановил производство по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу, дав сторонам месяц на то, чтобы решить спор мирно.

Адвокаты Чижа отметили, что истец узнал об иске к нему «из интернета», и запросили максимально возможный срок для мирного урегулирования — месяц, так как какое-то время их доверителя не будет в стране. Адвокат Япринцева отметила, что на такой длительный срок можно согласиться «в связи с днем рождения ответчика».

Напомним, суд Центрального района Минска начал рассматривать иск, поданный юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу. Речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал».

Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева.

Деньги на счет Япринцева поступили двумя платежами: 12 августа и 9 сентября, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги были сняты.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.

Заявленная сумма иска — всего 1960 рублей. «Сумма заявлена ко взысканию в части, с целью проведения переговоров по мирному урегулированию возникшей ситуации», — пояснил юрист.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 155
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 2 марта, суд Центрального района Минска приостановил производство по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу, дав сторонам месяц на то, чтобы решить спор...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат России. «Анжи» примет «Рубин»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика