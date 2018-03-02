«Минск TV» купил у АБФФ права на показ матчей чемпионата, Кубка и Суперкубка Беларуси.

Подробности рассказал начальник отдела по связям с общественностью «Минск TV» Евгения Миткевич.

– До 2017 года на нашем канале не было спортивного контента. В прошлом году в качестве эксперимента показывали матчи некоторых команд («Крумкачы», БАТЭ, «Минск» – Tribuna.com). Отклик у зрителей был хорошим. Они очень просили показывать дальше. Было даже очень много «недовольных» болельщиков, которые не увидели свои любимые команды. Тогда мы предложили федерации сотрудничество.

Наш канал будет показывать все матчи сезона. Это серьезный шаг. По сути, ради этого мы перешли на HD-вещание. Переоснащением занимались почти два месяца (общие затраты на переход – 25 тысяч долларов – Tribuna.com). У нас все получилось: картинка хорошая. С эфирным временем тоже проблем не будет. Выделяем его под все игры.

– Каковы условия соглашения с АБФФ?

– Это коммерческая информация. Скажу только, что мы купили права.

– «Минск TV» не самый известный канал. Как его можно смотреть?

– Во-первых, мы находимся в базовых пакетах ZALA, который доступен по всей республике, а это порядка миллиона абонентов. А что касается Минска, то в сети МТИС мы доступны по трем частотам: в SD, HD-форматах и в «цифре». Потенциальных зрителей по столице у нас в районе 1,2 миллиона человек, – сказал Миткевич.

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