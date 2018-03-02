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Олег Хмыль: «Мне стыдно за белорусский хоккей»

02.03.2018 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился эмоциями после матча с «Динамо-Молодечно» (0:1, 0-2 в серии).

«Играли неплохо, сделали тридцать семь бросков. Есть, конечно, претензии к нападающим. Надо хотя бы три-четыре гола забивать после стольких бросков. Честно скажу, неплохо играли, неплохо. Одна шайба решила – соперник смог забить в большинстве, мы не смогли.

Единственное, что хотелось сказать – мне стыдно за белорусский хоккей. Представители «Динамо», которое в КХЛ представляет нашу страну, валяются. Выходят доктора и такое впечатление, что убили человека, а через смену выходит – это просто стыдно. Там не мужики, не мужской поступок. В хоккей играют мужики. Да – больно. Да – бывает. Если ты не можешь встать, тогда уже не выходи лучше.

А так хочу сказать – неплохая игра, боевая. И соперник играл здорово, не хотел уступать, лезли на ворота, бились, молодцы. Но и мы сегодня играли неплохо. Нам немножко не повезло», – сказал Хмыль.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился эмоциями после матча с «Динамо-Молодечно» (0:1, 0-2 в серии).

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