Олег Хмыль: «Мне стыдно за белорусский хоккей»

Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился эмоциями после матча с «Динамо-Молодечно» (0:1, 0-2 в серии).

«Играли неплохо, сделали тридцать семь бросков. Есть, конечно, претензии к нападающим. Надо хотя бы три-четыре гола забивать после стольких бросков. Честно скажу, неплохо играли, неплохо. Одна шайба решила – соперник смог забить в большинстве, мы не смогли.

Единственное, что хотелось сказать – мне стыдно за белорусский хоккей. Представители «Динамо», которое в КХЛ представляет нашу страну, валяются. Выходят доктора и такое впечатление, что убили человека, а через смену выходит – это просто стыдно. Там не мужики, не мужской поступок. В хоккей играют мужики. Да – больно. Да – бывает. Если ты не можешь встать, тогда уже не выходи лучше.

А так хочу сказать – неплохая игра, боевая. И соперник играл здорово, не хотел уступать, лезли на ворота, бились, молодцы. Но и мы сегодня играли неплохо. Нам немножко не повезло», – сказал Хмыль.